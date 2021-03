Zneužíva OĽANO na politický boj falošné prieskumy, anonymných trollov a FB stránky?OĽANO už dlhšie čelí podozreniam, že využíva sieť internetových „trollov“ resp. falošných identít a podporuje rôzne stránky na facebooku.

Objavili sa aj rôzne facebookové stránky, ktoré budia podozrenie, že boli vytvorené za účelom podpory hnutia OĽANO. Najznámejšia je asi FB stránka Utajený svedok, jej príspevky zdieľal napríklad aj premiér Igor Matovič: a minister obrany Jaroslav Naď (obaja OĽANO). Táto stránka útočí aj na prezidentku Zuzanu Čaputovú, na dáta bez pátosu, politických oponentov, novinárov, odborníkov.

Stránka utajený svedok, dokonca útočila proti renomovaných agentúram, ktoré sa venujú výskumom verejnej mienky (neobhajujem ich, podstata problému je inde) a vysoko pozitívne sa vyjadrili napríklad o agentúre Vox Politico. Táto agentúre napríklad v minulosti namerala Štefanovi Harabinovi nereálne preferencie. FB stránka utajený svedok zverejnila v januári preferencie tejto agentúry, kde bolo OĽANO na prvom mieste.

Zdroj: FB stránka utajený svedok (24.1.2021)

Pre porovnanie, výsledky volebných prieskum ďalších agentúr nájdete tu https://ako.sk/referencie/prieskumy-volebnych-preferencii/ :alebo tu: https://www.focus-research.sk/

Ďalší pofidérny prieskum šírený sociálnymi sieťami favorizuje OĽANO

Internetom sa v posledných dňoch šíril prieskum, od ďalšej, vraj nezávislej agentúry Statistik, ktorý výrazne favorizoval stranu Igora Matoviča OĽANO. Upozornil na to známy novinár Konštantín Čikovský (Zástupca šéfredaktora Denníka N, pôsobil aj v Trende a SME), ktorý uviedol, že fanúšikovské stránky OĽANO (nie oficiálne priznané touto stranou) majú novú úroveň klamstva.

Pre úplnosť by som rád doplnil, že k veci sa vyjadril aj pslanec za OĽANO p. Stančík (viď status p. Čikovského)

Faktom je, že uvedený prieskum sa objavil v príspevkoch spomínanej stránky utajený svedok uverejnili ho aj ďalšie stránky, ktoré majú tendenciu obhajovať OĽANO.

Takto sa to nerobí do psej matere, nahrávame tým konšpirátorom

Vážne podozrenia, že vládna strana OĽANO môže využívať aj falošné prieskumy, internetových trollov a umelo vytvorené stránky , ktoré šíria aj konšpiračný obsah je smutné a žiada si to vysvetlenie kompetentných. A už len čakám kedy Ľuboš Jakobín Blaha spojí túto údajne americkú agentúru so stretnutím v záhrade prezidentského paláca. Takto sa to nerobí do psej matere, dovoľujem si citovať klasika. Dávame tak vodu na mlyn konšpirátorom, ktorá sa toho už samozrejme chytili: https://www.hlavnydennik.sk/2021/03/17/olano-si-vymyslelo-prieskum-v-ktorom-vedie-prosim-neblbnime-uzemnil-svojich-poslanec-stancik/